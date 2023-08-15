１６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月15日17時35分
▽日本ハム・ポンセ―ロッテ・森（エスコンフィールド）
▽西武・今井―楽天・辛島（ベルーナドーム）
▽オリックス・山本―ソフトバンク・有原（京セラドーム大阪）
１６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月15日17時35分
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