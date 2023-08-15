円下落、１４５円台後半 介入時の水準迫る―ロンドン外為
2023年08月15日17時32分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４５円台後半に下落した。午前９時現在は１４５円７５～８５銭と、前日午後４時比３６銭の円安・ドル高。
政府・日銀が昨年９月に実施した円買い・ドル売り介入時の水準、１４５円９０銭近辺に迫っている。
円下落、１４５円台後半 介入時の水準迫る―ロンドン外為
2023年08月15日17時32分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４５円台後半に下落した。午前９時現在は１４５円７５～８５銭と、前日午後４時比３６銭の円安・ドル高。
政府・日銀が昨年９月に実施した円買い・ドル売り介入時の水準、１４５円９０銭近辺に迫っている。
こんな記事も
国際用語
国際
円下落、１４５円台後半 介入時の水準迫る―ロンドン外為(08/15 17:32)
「爆発物所持」と脅す 国際便妨害の男を訴追―豪(08/15 17:22)
ロシア中銀、３．５０％利上げ ルーブル防衛へ臨時会合(08/15 17:19)
トランプ氏、州法違反でも起訴 選挙覆す「犯罪集団」結成―米検察(08/15 16:35)
日本と共に世界に貢献 米含む３カ国安保協力強調―韓国大統領(08/15 16:08)
州の環境政策、若者に有害 １６人訴訟で初の勝訴―米モンタナ(08/15 14:33)
ニジェール新首相、制裁「克服する」 ＥＣＯＷＡＳとの対話も重視(08/15 14:21)
中国小売り、２．５％増 不動産不況、景気圧迫―７月(08/15 12:15)
給油所で爆発、２７人死亡 ロシア南部(08/15 11:35)
夫のバルボサ容疑者を起訴 堺市母子殺害―ブラジル検察(08/15 10:55)
日米韓、ホットライン開設へ 首脳会談で合意と報道(08/15 09:04)
米ハワイ山火事、電力会社に集団訴訟 「送電継続で出火」―死者９９人、捜索続く(08/15 08:54)
奪われ続ける女性の居場所 「秘密教室」で抵抗、美容院閉鎖も―タリバン復権２年・アフガン(08/15 07:09)
ロシア軍、南部で攻撃強化 ドニエプル川下流で戦闘増加か―ウクライナ(08/15 07:05)
ＮＹ円、１４５円台後半 年初来安値更新(08/15 07:03)
米経済は「軟着陸」の途上 インフレ低下で―イエレン財務長官(08/15 07:02)
政策金利、１００％突破 大統領予備選受け緊急利上げ―アルゼンチン(08/15 05:34)
ＮＹ株、３日続伸 材料難で小動き(08/15 05:28)
ロシア中銀、１５日に臨時会合 通貨安対策で利上げ議論か(08/15 02:06)
ＮＹ円、一時１４５円台後半 「防衛ライン」に突入(08/15 00:01)
土砂崩れや河川氾濫、４１人死亡 インド北部(08/14 23:58)
ＮＹ株、もみ合い(08/14 22:58)
ＮＹ円、１４５円台前半(08/14 22:39)
第三勢力の候補、躍進 アルゼンチン大統領予備選(08/14 22:38)
円、１４５円近辺 ロンドン外為(08/14 20:41)
中国外相、東南ア３カ国と連携確認 南シナ海、台湾で米批判(08/14 20:33)
クアッド拡大、予定せず 虚偽情報増加を懸念―米高官(08/14 20:33)
山火事犠牲者、米史上５番目 ９６人の死亡確認―火元は送電線か、当局に批判も・ハワイ(08/14 20:32)
台湾鴻海、減収減益 スマホ需要低迷で―４～６月期(08/14 18:51)
韓国の牧場からライオン脱走 １時間後に射殺(08/14 18:43)
ウォール・ストリート・ジャーナル