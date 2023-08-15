【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４５円台後半に下落した。午前９時現在は１４５円７５～８５銭と、前日午後４時比３６銭の円安・ドル高。

政府・日銀が昨年９月に実施した円買い・ドル売り介入時の水準、１４５円９０銭近辺に迫っている。