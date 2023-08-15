円相場、１４５円８０～８０銭 １５日午後５時現在
2023年08月15日17時07分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４５円８０～８０銭と、前日（１４４円７９～８０銭）に比べ１円０１銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４５円８０～８０銭 １５日午後５時現在
2023年08月15日17時07分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４５円８０～８０銭と、前日（１４４円７９～８０銭）に比べ１円０１銭の円安・ドル高となった。
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