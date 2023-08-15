パ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年08月15日16時23分
【出場選手登録】▽西武・本田圭佑投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・古川裕大捕手、王柏融外野手
【同抹消】▽オリックス・太田椋内野手（再登録は２５日以降）
パ・リーグ公示（１５日） プロ野球
2023年08月15日16時23分
【出場選手登録】▽西武・本田圭佑投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・古川裕大捕手、王柏融外野手
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