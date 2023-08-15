松野官房長官、議長総括なく「残念」 ＮＰＴ準備委巡り
2023年08月15日12時12分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、先に閉幕した核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の準備委員会で、議長総括が公式文書として残らなかったことについて「残念だ」と述べた。同時に「処理水放出への取り組みに対する国際社会の理解が進んでいることを確認できた意義は大きい」とも強調した。
松野官房長官、議長総括なく「残念」 ＮＰＴ準備委巡り
2023年08月15日12時12分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、先に閉幕した核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の準備委員会で、議長総括が公式文書として残らなかったことについて「残念だ」と述べた。同時に「処理水放出への取り組みに対する国際社会の理解が進んでいることを確認できた意義は大きい」とも強調した。
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