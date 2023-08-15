中日―巨人、台風で中止 プロ野球
2023年08月15日12時08分
中日は１５日、台風７号の影響で同日にバンテリンドームナゴヤで予定していた巨人戦の中止を発表した。
中日―巨人、台風で中止 プロ野球
2023年08月15日12時08分
中日は１５日、台風７号の影響で同日にバンテリンドームナゴヤで予定していた巨人戦の中止を発表した。
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