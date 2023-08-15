ロシア南部マハチカラ郊外のガソリンスタンドで１４日夜（日本時間１５日未明）、爆発があり、２７人が死亡、６６人が負傷した。インタファクス通信が伝えた。近くの自動車修理工場で起きた火災が延焼したといい、数時間後に鎮火した。