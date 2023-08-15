畑岡は１５位 女子ゴルフ世界ランク
2023年08月15日08時51分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１４日付で発表され、畑岡奈紗は一つ下げて１５位だった。古江彩佳は２０位、山下美夢有は２２位、笹生優花は２３位。
全英女子ゴルフを制したリリア・ブ（米国）が初めて１位に浮上した。 （時事）
畑岡は１５位 女子ゴルフ世界ランク
2023年08月15日08時51分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１４日付で発表され、畑岡奈紗は一つ下げて１５位だった。古江彩佳は２０位、山下美夢有は２２位、笹生優花は２３位。
全英女子ゴルフを制したリリア・ブ（米国）が初めて１位に浮上した。 （時事）
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