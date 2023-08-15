【共通ニュース】

◆台風７号 近畿縦断へ 新幹線 名古屋―岡山終日運休

◆ハワイ １０００人連絡取れず 山火事 死者９６人に 突風秒速３６メートル 急速に延焼

◆円安 一時１４５円２０銭台 今年最安 為替介入時に迫る値 米国の利上げが要因▽識者「進めば介入の可能性」

◆「極超音速」迎撃 日米開発 首脳会談で合意へ調整 新型ミサイル

◆首相、東大で生成ＡＩ体験 国際ルールづくり「責任果たす」

◆９０億円借り換え応じず ビッグモーターの銀行団

◆親子３人 殺人容疑再逮捕 札幌切断遺体 背後から襲撃か

◆大麻所持容疑で２巡査書類送検 兵庫県警

【日経】

◆貸し倒れに備え７割増 地銀７４行４～６月 中小の倒産警戒(1)

◆ホンダジェットで地方移動 来年事業化 訪日富裕層見込む(1)

◆М＆Ａ 日本企業間８割増 上期６．８兆円、株価底上げへ 国内事業再編が活発 円安、海外買収難しく(3)

◆米企業債務、ＧＤＰ比７６％ リーマン時超え高止まり 証券化で海外に拡散 内閣府分析 焦げ付きなら 世界経済減速も(5)

◆管理職、女性は１２．７％ 昨年度、国際的には低水準 厚労省調べ(5)

◆三井住友信託銀 ７割ＤＸ人材に 正社員学び直し、３年３０億円 フィンテック競争激しく(8) （続）