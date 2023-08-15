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１５日の朝刊（都内最終版）☆２

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１５日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年08月15日07時11分

【共通ニュース】
◆台風７号　近畿縦断へ　新幹線　名古屋―岡山終日運休
◆ハワイ　１０００人連絡取れず　山火事　死者９６人に　突風秒速３６メートル　急速に延焼
◆円安　一時１４５円２０銭台　今年最安　為替介入時に迫る値　米国の利上げが要因▽識者「進めば介入の可能性」
◆「極超音速」迎撃　日米開発　首脳会談で合意へ調整　新型ミサイル
◆首相、東大で生成ＡＩ体験　国際ルールづくり「責任果たす」
◆９０億円借り換え応じず　ビッグモーターの銀行団
◆親子３人　殺人容疑再逮捕　札幌切断遺体　背後から襲撃か
◆大麻所持容疑で２巡査書類送検　兵庫県警　
【日経】
◆貸し倒れに備え７割増　地銀７４行４～６月　中小の倒産警戒(1)
◆ホンダジェットで地方移動　来年事業化　訪日富裕層見込む(1)
◆М＆Ａ　日本企業間８割増　上期６．８兆円、株価底上げへ　国内事業再編が活発　円安、海外買収難しく(3)
◆米企業債務、ＧＤＰ比７６％　リーマン時超え高止まり　証券化で海外に拡散　内閣府分析　焦げ付きなら　世界経済減速も(5)
◆管理職、女性は１２．７％　昨年度、国際的には低水準　厚労省調べ(5)
◆三井住友信託銀　７割ＤＸ人材に　正社員学び直し、３年３０億円　フィンテック競争激しく(8)　（続）

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