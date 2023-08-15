ＮＹ株、３日続伸 材料難で小動き
2023年08月15日05時28分
【ニューヨーク時事】週明け１４日のニューヨーク株式相場は、材料難で小動きとなる中、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２６．２３ドル高の３万５３０７．６３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４３．４８ポイント高の１万３７８８．３３で引けた。
ＮＹ株、３日続伸 材料難で小動き
2023年08月15日05時28分
【ニューヨーク時事】週明け１４日のニューヨーク株式相場は、材料難で小動きとなる中、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２６．２３ドル高の３万５３０７．６３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４３．４８ポイント高の１万３７８８．３３で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル