シドニー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サステナビリティの世界的リーダーであり、循環経済の実現を推進するシムズ・リミテッド(ASX: SGM)は、2023年9月1日付でキャシー・ハーシュフェルドAMを社外非常勤取締役に選任することを発表しました。ハーシュフェルドの選任は、2023年3月31日付でヘザー・リダウトが退任したことに伴うもので、2023年11月1日に予定されている2023年年次株主総会で承認されます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230814370589/ja/

Kathy Hirschfeld AM, Sims Limited BOD Appointee (Photo: Business Wire)

ハーシュフェルドは化学エンジニアで、BPで20年間、オーストラリア、英国、トルコの石油精製、ロジスティクス、探査に携わった経験があります。オーストラリア陸軍予備役では兵站担当士官も務めました。

「キャシーを社外取締役として迎えることを嬉しく思います。彼女は、長年にわたる貴重な取締役および役員としての経験を提供してくれるでしょう」と、シムズ・リミテッドの会長であり、シムズ・リミテッド取締役会の非常勤取締役でもあるジェフ・ブランスドンは述べています。「キャシーは、エンジニアリング、業務リスク管理、安全面、コーポレート・ガバナンスの経験で高く評価されています。当社の事業と同じ場所の多くで複雑なプロジェクトを率いた彼女の経験は、当社の事業と株主に利益をもたらすでしょう。キャシーの選任はシムズ・リミテッドの目的と戦略に沿ったものであり、彼女の経験は取締役会の既存のスキルと経験を補強してくれるでしょう。私はキャシーを取締役会に歓迎し、彼女と一緒に働けることを楽しみにしています。」

今回の選任は、最近のフィリップ・ベインブリッジ(2022年9月1日付)、ビッキー・ビンズ(2021年10月8日付)の選任に続くもので、シムズ・リミテッドの取締役会刷新へのコミットメントを証明するものです。

ハーシュフェルドは、ASX、NYSE、民間企業、政府機関の取締役として豊富な経験を有しています。現在、Powerlink Queenslandの会長、Central Petroleumの社外非常勤取締役、Spark Infrastructure RE Limitedとその系列・関連会社―SA Power NetworksおよびVictoria Power Networks(Powercor and CityPower)を含む―の取締役を務めています。それ以前は、国連女性機関オーストラリア事務所の理事および事務所長、Energy Queensland、ToxFree Solutions、InterOil Corporation、Broadspectrum、Snowy Hydro、Queensland Urban Utilitiesの非常勤取締役を務めました。また、クイーンズランド大学の評議員を10年間務めました。

ハーシュフェルドは、Australian Institute of Company DirectorsおよびAcademy of Engineering and Technologyのフェローです。2019年に、エンジニアリング、女性、ビジネスへの多大な貢献が認められ、オーストラリア勲章(Member of the Order of Australia:AM)を受章しました。

シムズ・リミテッドについて

1917年に設立されたシムズ・リミテッドは、サステナビリティと循環経済の実現を推進するグローバルリーダーです。15か国にまたがる200以上の拠点で4400名の従業員を雇用しています。同社の普通株式はオーストラリア証券取引所(ASX: SGM)に上場しており、米国店頭市場(USOTC: SMSMY)では米国預託証券(ADS)が取引されています。「地球を守るために廃棄物のない世界を創造する」という同社の目標は、継続的にイノベーションを推進し、世界中の消費者、企業、政府機関、コミュニティに新しい循環経済ソリューションを提供する原動力となっています。詳細は公式ウェブサイトwww.simsltd.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230814370589/ja/