ペンシルベニア州エクストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インフラストラクチャエンジニアリングソフトウェア企業のBentley Systems(Nasdaq: BSY)は本日、交通運輸省の運用およびメンテナンス業務を支援する画期的な人工知能サービスのプロバイダであるBlyncsyの買収を発表しました。Bentley iTwin Venturesのポートフォリオはデジタルツインエコシステムにフォーカスしていますが、このような広く価値のあるインフラ資産解析の開発と普及を加速させることで、デジタルツインエコシステムを後押しします。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230814047772/ja/

区画線の存在とその視認性を検出するBlyncsyの自動AI道路検査技術(画像提供:ベントレー・システムズ)

CEOのMark Pittman氏によって2014年にユタ州ソルトレイクシティで設立されたBlyncsyは、コンピュータビジョンと人工知能を応用して一般に入手可能な画像を解析し、道路ネットワークのメンテナンス上の問題を特定しています。Pittman氏がこの会社のアイデアを最初に思いついたのは、信号で立ち往生しているときでした。「リアルタイム」の状態データと革新的な技術を組み合わせて、交通運輸省の効率化を支援する方法があるはずだと考えたのです。

Blyncsyの破壊的なAIサービスは、コストと時間のかかる手動のデータ収集に置き換わるもので、現場での作業員や特殊車両、ハードウェアの必要性を削減します。また、交通インフラのオーナーオペレーターが道路の状態を把握し、タイムリーに対応できるようにします。Blyncsyは、現在工事中の現場の実際の作業領域など、50以上の様々な道路安全上の問題を検出します。

Pittman氏は次のように述べています。「Blyncsyは、最新のAIと機械学習技術を応用して、交通網に貢献することに真剣に取り組んでいます。今回のBentleyとの連携は、当社のユーザーに対する価値を高めるものであり、両社が協力することで、交通インフラの所有者にさらに詳細な資産解析を提供し、現在、そして未来のドライバをサポートします」

「安全が私たちの最優先事項であり、運用効率は2番目です。当局では、幹線道路網ができる限り安全で信頼性の高いものになるように、Blyncsyから受け取る情報などリアルタイムデータを基に、先を見越した管理をしています」とハワイ州運輸局(HDOT)のEd Sniffen局長は述べています。「HDOTは、できる限り生産的な形での運営を可能にするテクノロジを採用しています。Blyncsyから、ガードレール、道路、植生の状態が詳細にわかるグラフと写真を含む週次レポートが提供されます。そこからさらに別のツールを利用して、幹線道路網のニーズに対応するためのリソースに優先順位を付けることができます」

Bentley iTwin Venturesの常務執行役員であるMike Schellhase氏は、次のように述べています。「Blyncsyについては、当初、一連のVC投資ラウンドへの参加を検討していました。しかし、その革新的な技術の重要性を確信し、それを迅速かつ広範囲に拡大するために、完全な買収に踏み切りました。広範な資産の解析技術に投資することで、インフラストラクチャデジタルツインの活用に弾みがつくものと期待しています」

BlyncsyはBentleyのiTwin Platformを導入して、インフラ所有者のエンジニアリングおよびシミュレーションモデルと統合して没入環境を実現します。BentleyはBlyncsyのAIサービスを同社の新しいモビリティデジタルツイン製品に組み込んで市場に投入します。

このBlyncsyの買収は、Ignatious Growth Capital and Advisoryが支援しました。Blyncsyの投資者は、Peterson Ventures、Doug Wells、Elemental Excelerator、Park City Angel Network、OakHouse Partners、CEAS Investmentsです。

Image 1:

区画線の存在とその視認性を検出するBlyncsyの自動AI道路検査技術(画像提供:ベントレー・システムズ)

Image 2:

除雪車や寒波が道路に影響を与えるとポットホールが拡大するため、自動ポットホール検出の役割は重要です。 Blyncsy は AI を使用してこれらを自動的に検出します。(画像提供:ベントレー・システムズ)

Image 3:

道路は車両が走行することで磨耗していきます。 さまざまな種類の車両や重い車両では、道路の摩耗が早くなります。 Blyncsy の AI アプリケーションは変更をユーザーに報告するため、ユーザーは適切なタイミングで道路を修正して、交通管理者のコストを削減できます。(画像提供:ベントレー・システムズ)

Image 4:

Blyncsy の自動道路検査アプリケーションは、AI を使用して道路資産を特定し、その状態を評価し、ユーザーに問題を警告します。(画像提供:ベントレー・システムズ)

##

ベントレー・システムズについて

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) is the infrastructure engineering software company. We provide innovative software to advance the world’s infrastructure – sustaining both the global economy and environment. Our industry-leading software solutions are used by professionals, and organizations of every size, for the design, construction, and operations of roads and bridges, rail and transit, water and wastewater, public works and utilities, buildings and campuses, mining, and industrial facilities. Our offerings, powered by the iTwin Platform for infrastructure digital twins, include MicroStation and Bentley Open applications for modeling and simulation, Seequent’s software for geoprofessionals, and Bentley Infrastructure Cloud encompassing ProjectWise for project delivery, SYNCHRO for construction management, and AssetWise for asset operations. Bentley Systems’ 5,000 colleagues generate annual revenues of more than $1 billion in 194 countries.

www.bentley.com

© 2023Bentley Systems, Incorporated. Bentley、Bentleyのロゴ、Bentley Infrastructure Cloud、Bentley Open、AssetWise、Cohesive、iTwin、MicroStation、ProjectWise、Seequent、SYNCHROは、Bentley Systems, Incorporated、またはその直接または間接の完全所有子会社のいずれかの登録商標、未登録商標、または商標です。その他すべてのブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標です。その他すべてのブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標です。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230814047772/ja/