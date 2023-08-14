ＮＹ円、１４５円台前半
2023年08月14日22時39分
【ニューヨーク時事】週明け１４日午前のニューヨーク外国為替市場は、日米の金融政策の違いを意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台前半に下落している。午前９時現在は１４５円３０～４０銭と、前週末午後５時比４０銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４５円台前半
2023年08月14日22時39分
【ニューヨーク時事】週明け１４日午前のニューヨーク外国為替市場は、日米の金融政策の違いを意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台前半に下落している。午前９時現在は１４５円３０～４０銭と、前週末午後５時比４０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル