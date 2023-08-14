Ｊリーグ出場停止選手（１４日）
2023年08月14日20時51分
【Ｊ１】（第２４節）
▽Ｆ東京・エンリケトレビザン▽川崎・大南拓磨▽横浜Ｍ・エウベル▽横浜Ｃ・マテウスモラエス
【Ｊ２】（第３１節）
▽仙台・金太※（※火ヘンに玄）、真瀬拓海▽山形・国分伸太郎▽栃木・佐藤祥
【Ｊ３】（第２３節）
▽長野・音泉翔真、佐藤祐太▽富山・安光将作
Ｊリーグ出場停止選手（１４日）
2023年08月14日20時51分
【Ｊ１】（第２４節）
▽Ｆ東京・エンリケトレビザン▽川崎・大南拓磨▽横浜Ｍ・エウベル▽横浜Ｃ・マテウスモラエス
【Ｊ２】（第３１節）
▽仙台・金太※（※火ヘンに玄）、真瀬拓海▽山形・国分伸太郎▽栃木・佐藤祥
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▽長野・音泉翔真、佐藤祐太▽富山・安光将作
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