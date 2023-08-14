ローソン銀行（非上場・単体）＝純利益は前年同期比１２．５％減の５億４６００万円、実質業務純益は７億６７００万円（前年同期８億８５００万円）。与信関係費用は１００万円未満の戻し入れ（同１００万円未満の戻し入れ）。６月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は１７００万円（２３年３月末は１６００万円）、自己資本比率は２０．９９％。