新潟・三条で３９．８度 気象庁
2023年08月14日18時49分
北陸や東海では１４日、晴れて気温が大幅に上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、新潟県三条市で３９．８度、岐阜県多治見市で３８．０度、名古屋市と宮崎県美郷町で３７．９度を観測した。
１５日は台風７号の影響で荒天となる地域が多いものの、熱中症警戒アラートが北陸の大半や九州南部のほか、山形、千葉両県や沖縄県宮古島・八重山地方に発表された。
新潟・三条で３９．８度 気象庁
2023年08月14日18時49分
北陸や東海では１４日、晴れて気温が大幅に上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、新潟県三条市で３９．８度、岐阜県多治見市で３８．０度、名古屋市と宮崎県美郷町で３７．９度を観測した。
１５日は台風７号の影響で荒天となる地域が多いものの、熱中症警戒アラートが北陸の大半や九州南部のほか、山形、千葉両県や沖縄県宮古島・八重山地方に発表された。
関連記事
こんな記事も
台風・大雨・地震 最新情報
新潟・三条で３９．８度 気象庁(08/14 18:49)
台風７号、猛烈な風雨に警戒 紀伊半島付近上陸、縦断へ―線状降水帯発生の恐れ(08/14 18:20)
災害ごみ、収集追いつかず 「復旧のボトルネック」―秋田大雨１カ月(08/14 07:05)
岩手県沿岸部で猛烈な雨 土砂災害など厳重警戒―気象庁(08/13 22:38)
台風７号、紀伊半島付近上陸へ １５日縦断、暴風大雨に厳重警戒―国交省「予定の見直しを」(08/13 19:39)
大阪・枚方で３９．２度 気象庁(08/13 17:58)
台風７号、紀伊半島付近上陸へ １５日縦断、暴風大雨に厳重警戒(08/13 10:38)
台風７号、１５日紀伊半島上陸か 関東から四国、１４日以降大雨警戒(08/13 01:12)
岐阜・郡上３９．１度、猛暑続く 岩手は大雨、災害警戒(08/12 18:42)
１００年前の児童の震災、映像に 絵と併せ作文朗読―東京(08/12 13:33)
台風７号、１５日紀伊半島上陸か 東・西日本、あすから高波警戒(08/12 10:19)
岩手で大雨、土砂災害警戒 低気圧と上空の寒気影響―気象庁(08/12 08:51)
東・西日本、１４日から大荒れか 非常に強い台風７号、北上へ(08/11 21:24)
最低気温３１．４度、記録更新 １０日に新潟・糸魚川で―松江なども３０度超、フェーン現象(08/11 11:20)