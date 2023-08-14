新潟・三条で３９．８度 気象庁
2023年08月14日18時49分
北陸や東海では１４日、晴れて気温が大幅に上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、新潟県三条市で３９．８度、岐阜県多治見市で３８．０度、名古屋市と宮崎県美郷町で３７．９度を観測した。
１５日は台風７号の影響で荒天となる地域が多いものの、熱中症警戒アラートが北陸の大半や九州南部のほか、山形、千葉両県や沖縄県宮古島・八重山地方に発表された。
新潟・三条で３９．８度 気象庁
2023年08月14日18時49分
北陸や東海では１４日、晴れて気温が大幅に上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、新潟県三条市で３９．８度、岐阜県多治見市で３８．０度、名古屋市と宮崎県美郷町で３７．９度を観測した。
１５日は台風７号の影響で荒天となる地域が多いものの、熱中症警戒アラートが北陸の大半や九州南部のほか、山形、千葉両県や沖縄県宮古島・八重山地方に発表された。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
再発防止チームが聴取 性被害の元ジャニーズに(08/14 20:40)
新潟・三条で３９．８度 気象庁(08/14 18:49)
山口・上関町、１８日臨時議会 中間貯蔵施設の調査、是非判断(08/14 18:37)
台風７号、猛烈な風雨に警戒 紀伊半島付近上陸、縦断へ―線状降水帯発生の恐れ(08/14 18:20)
薬物共同所持、巡査を追送検 同期も免職、黙認の１人は戒告―兵庫県警(08/14 18:16)
親子３人、殺人容疑で再逮捕 札幌ホテル切断遺体―北海道警(08/14 16:55)
１５日、終戦から７８年 戦没者追悼式を開催―東京(08/14 16:23)
コロナ定点、前週比０．９９倍 厚労省(08/14 16:12)
名古屋－岡山、１５日運休 東海道・山陽新幹線(08/14 16:01)
革労協主流派の活動家再逮捕 偽名で宿泊疑い、拠点捜索―警視庁(08/14 15:37)
ガーシー被告、９月１９日初公判 著名人ら常習的脅迫罪―東京地裁(08/14 15:22)
特攻隊遺書、保存に課題 紙やインク、変色進む―資料館「大切に後世へ」・鹿児島など(08/14 13:31)
７０回目のよさこい祭り 高知市〔地域〕(08/14 12:28)
山田養蜂場役員を逮捕 女性脱衣所で盗撮指示疑い―警視庁(08/14 12:21)
「まちなか図書館」１００万人達成 愛知県豊橋市〔地域〕(08/14 09:57)
３両編成モノレールの運行開始 沖縄県〔地域〕(08/14 09:48)
やなせたかし記念館２５周年 高知県香美市〔地域〕(08/14 09:47)
災害ごみ、収集追いつかず 「復旧のボトルネック」―秋田大雨１カ月(08/14 07:05)
酒気帯び運転疑い、米兵逮捕 小４女児ら２人軽傷―沖縄(08/13 23:43)
岩手県沿岸部で猛烈な雨 土砂災害など厳重警戒―気象庁(08/13 22:38)
名古屋―新大阪、１５日終日運休 東海道新幹線で、山陽も可能性―航空便にも影響・台風７号(08/13 20:31)
台風７号、紀伊半島付近上陸へ １５日縦断、暴風大雨に厳重警戒―国交省「予定の見直しを」(08/13 19:39)
普天間の即時閉鎖求める 米軍ヘリ墜落１９年で集会―沖縄国際大(08/13 18:41)
大阪・枚方で３９．２度 気象庁(08/13 17:58)
娘殺害容疑で母親再逮捕 子ども２人死亡事件―茨城県警(08/13 17:52)
乳児の頭打ち付け殺害容疑 ３６歳母親を逮捕―栃木県警(08/13 17:28)
台風７号、紀伊半島付近上陸へ １５日縦断、暴風大雨に厳重警戒(08/13 10:38)
「潜在教員」掘り起こし支援 成り手不足解消狙う―文科省(08/13 09:10)
不妊治療、遅れる法整備 「出自知る権利」集約難航―代理出産の是非も焦点(08/13 07:04)
台風７号、１５日紀伊半島上陸か 関東から四国、１４日以降大雨警戒(08/13 01:12)