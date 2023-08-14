男子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、松山英樹は前週から二つ下げて３４位だった。中島啓太は１２７位で変わらず。金谷拓実は１２８位、比嘉一貴は１３５位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらなかった。 （時事）