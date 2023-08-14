〔決算〕シチズン、２３年４～６月期は増収減益 工作機械事業が不振
2023年08月14日17時54分
シチズン時計＝２０２３年４～６月期連結決算は増収減益。主力の時計事業がインバウンド需要の回復などを背景に堅調だったが、工作機械事業が中国市場の低迷で不振だった。
〔決算〕シチズン、２３年４～６月期は増収減益 工作機械事業が…
2023年08月14日17時54分
シチズン時計＝２０２３年４～６月期連結決算は増収減益。主力の時計事業がインバウンド需要の回復などを背景に堅調だったが、工作機械事業が中国市場の低迷で不振だった。
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