中国国防相が訪ロ 安保会議に出席
2023年08月14日16時56分
【北京時事】中国国防省は１４日、李尚福・国務委員兼国防相が同日から１９日までの日程でロシアとベラルーシを訪問すると発表した。ロシアでは、ショイグ国防相の招待により、モスクワでの国際安全保障会議で講演するほか、国防幹部らと会談する。ベラルーシでは軍の視察を行うという。
中国国防相が訪ロ 安保会議に出席
2023年08月14日16時56分
【北京時事】中国国防省は１４日、李尚福・国務委員兼国防相が同日から１９日までの日程でロシアとベラルーシを訪問すると発表した。ロシアでは、ショイグ国防相の招待により、モスクワでの国際安全保障会議で講演するほか、国防幹部らと会談する。ベラルーシでは軍の視察を行うという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル