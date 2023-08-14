北海、接戦制す 高校野球・浜松開誠館―北海
2023年08月14日16時08分
北海が接戦を制した。七、八回に１点差を２度追い付き、２―２の九回１死二塁から関が左翼越えへサヨナラ打を放った。岡田、長内、熊谷がそれぞれ２度ずつ登板する継投も実を結んだ。浜松開誠館は終盤に相手の反撃を許して、力尽きた。
北海、接戦制す 高校野球・浜松開誠館―北海
2023年08月14日16時08分
北海が接戦を制した。七、八回に１点差を２度追い付き、２―２の九回１死二塁から関が左翼越えへサヨナラ打を放った。岡田、長内、熊谷がそれぞれ２度ずつ登板する継投も実を結んだ。浜松開誠館は終盤に相手の反撃を許して、力尽きた。
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