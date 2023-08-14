資生堂は１４日、中国人向けの情報プラットフォームサイト「グアンメイリーベン」を航空や百貨店など８社と共同で開設した。中国人の関心が高い食事や美容など五つのテーマ別に情報を発信し、インバウンド（訪日客）需要を喚起する狙いだ。サイトはＳＮＳ「微信（ウィーチャット）」内の特設ページで運用する。