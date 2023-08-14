セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年08月14日15時22分
【出場選手登録抹消】▽ヤクルト・山野太一投手▽ＤｅＮＡ・宮国椋丞投手▽阪神・小林慶祐投手、梅野隆太郎捕手、渡辺諒内野手▽巨人・松原聖弥外野手▽広島・遠藤淳志投手▽中日・山浅龍之介捕手、福永裕基内野手（再登録は２４日以降）
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年08月14日15時22分
【出場選手登録抹消】▽ヤクルト・山野太一投手▽ＤｅＮＡ・宮国椋丞投手▽阪神・小林慶祐投手、梅野隆太郎捕手、渡辺諒内野手▽巨人・松原聖弥外野手▽広島・遠藤淳志投手▽中日・山浅龍之介捕手、福永裕基内野手（再登録は２４日以降）
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