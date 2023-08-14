４１３円安の３万２０５９円９１銭 １４日の平均株価
2023年08月14日15時07分
１４日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２０５９円９１銭と前営業日終値比４１３円７４銭安で終わった。出来高は概算で１５億５７００万株。
４１３円安の３万２０５９円９１銭 １４日の平均株価
2023年08月14日15時07分
１４日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２０５９円９１銭と前営業日終値比４１３円７４銭安で終わった。出来高は概算で１５億５７００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
台風７号で集配停止や遅延 百貨店、コンビニは臨時休業―西日本・東海(08/14 20:25)
政府、郵政株１０５７億円売却 １５日の自社株買いに応じ(08/14 20:03)
〔決算〕ローソン銀行、純利益１２．５％減 ２３年４～６月期(08/14 19:07)
地銀、半数超が減益 債券売買で損失相次ぐ―４～６月期決算(08/14 18:59)
借り換え「応じず」 ９０億円、ビッグモーターに銀行団(08/14 18:21)
〔決算〕シチズン、２３年４～６月期は増収減益 工作機械事業が不振(08/14 17:54)
ツルハ、社長・会長への賛成率８３％余 前年からは低下―株主総会(08/14 17:35)
円下落、一時１４５円台 介入警戒感広がる(08/14 17:19)
円相場、１４４円７９～８０銭 １４日午後５時現在(08/14 17:05)
箱ティッシュ、進む「ソフトパック化」 置きやすさ魅力、物価高で加速―製紙業界(08/14 16:31)
中国経済に下振れリスク 不動産低迷、若年失業率も注意―内閣府報告(08/14 16:10)
〔決算〕コメ兵、通期予想を上方修正 個人の買い取り順調(08/14 16:10)
資生堂、中国人向けサイト開設 インバウンド需要喚起へ(08/14 15:24)
４１３円安の３万２０５９円９１銭 １４日の平均株価(08/14 15:07)
ＵＳＪ、１５日臨時休業 台風影響で(08/14 12:45)
円下落、一時１４５円台 ９カ月ぶり安値(08/14 12:17)
円相場、１４４円９６～９７銭 １４日正午現在(08/14 12:08)
３１３円安の３万２１６０円３０銭 １４日午前の平均株価(08/14 11:39)
円相場、１４４円８６～８６銭 １４日午前９時現在(08/14 09:06)
美顔機能で「男心」つかめ ひげそりで「肌ケア」―家電各社(08/13 07:05)
東海道新幹線１５日計画運休も(08/12 21:11)
日中、協力から競合へ 日本企業敗退も―平和条約４５年(08/12 07:13)
トリチウムの海洋放出、海外でも 処理水、安全性の説明継続―政府(08/12 07:10)
国民負担率、上昇傾向続く 今年度４６．８％見込む―ニュースＱ＆Ａ(08/11 15:20)
９月に交渉官会合 バンコクで貿易など協議―ＩＰＥＦ(08/11 07:34)
トリチウム検査を迅速化 原発処理水、風評対策で―水産庁(08/11 07:13)
インバウンド完全復活に期待 人手不足、観光公害の懸念も―中国訪日旅行解禁(08/11 07:10)
ＮＴＴ株売却、２２日に議論着手 賛否交錯、着地点見通せず―自民(08/11 07:07)
ネット視聴に費用負担案 ＮＨＫ、配信「必須化」―総務省会議(08/10 22:35)
居酒屋やファミレス、業績急回復 戻る客足、訪日客に期待―外食６社決算(08/10 21:53)
ビジネスワイヤ
PR TIMES