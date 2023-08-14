神村学園が大勝。一回に秋元、正林の連続適時打などで３点を先制。５―１で迎えた七回は、１死満塁から岩下の犠飛と、上川床、松尾龍、松尾大の３連続適時打で５点を加えた。市和歌山は９与四死球と投手陣が乱調。打線も精彩を欠いた。