１５日の試合は台風で順延 全国高校野球選手権
2023年08月14日13時01分
第１０５回全国高校野球選手権大会の大会本部は１４日、台風７号接近による悪天候が予想されるため、１５日に予定されていた第１０日の３回戦４試合を１６日に順延すると発表した。
順延となるのは、創成館（長崎）―沖縄尚学（沖縄）、広陵（広島）―慶応（神奈川）、文星芸大付（栃木）―八戸学院光星（青森）、専大松戸（千葉）―土浦日大（茨城）の４試合。
１５日の試合は台風で順延 全国高校野球選手権
2023年08月14日13時01分
第１０５回全国高校野球選手権大会の大会本部は１４日、台風７号接近による悪天候が予想されるため、１５日に予定されていた第１０日の３回戦４試合を１６日に順延すると発表した。
順延となるのは、創成館（長崎）―沖縄尚学（沖縄）、広陵（広島）―慶応（神奈川）、文星芸大付（栃木）―八戸学院光星（青森）、専大松戸（千葉）―土浦日大（茨城）の４試合。
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