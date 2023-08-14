日大三が競り勝った。１―１の六回１死二塁から、森山が勝ち越しの二塁打。八回は池内の右前打で１点加えた。二回途中から救援した安田が九回まで無失点。鳥栖工は一回に松延晶の左前打で先制したが、二回以降は打線が振るわなかった。