森山が決勝打 高校野球・鳥栖工―日大三
2023年08月14日10時34分
日大三が競り勝った。１―１の六回１死二塁から、森山が勝ち越しの二塁打。八回は池内の右前打で１点加えた。二回途中から救援した安田が九回まで無失点。鳥栖工は一回に松延晶の左前打で先制したが、二回以降は打線が振るわなかった。
森山が決勝打 高校野球・鳥栖工―日大三
2023年08月14日10時34分
日大三が競り勝った。１―１の六回１死二塁から、森山が勝ち越しの二塁打。八回は池内の右前打で１点加えた。二回途中から救援した安田が九回まで無失点。鳥栖工は一回に松延晶の左前打で先制したが、二回以降は打線が振るわなかった。
こんな記事も
スポーツ総合
全国高校野球 （１４日）(08/14 11:07)
高校野球・監督談話(08/14 11:06)
大谷、９戦ぶり４１号 藤浪が初セーブ―米大リーグ(08/14 10:55)
松山、プレーオフ第２戦へ １６位で滑り込む―米男子ゴルフ(08/14 10:52)
森山が決勝打 高校野球・鳥栖工―日大三(08/14 10:34)
松山、土壇場で実力発揮 米男子ゴルフ(08/14 10:26)
日大三が３回戦へ 全国高校野球第９日(08/14 10:22)
最終組で発煙筒騒ぎ 全英女子ゴルフ(08/14 10:04)
１３日の日本選手 米大リーグ(08/14 09:35)
エンゼルスの大谷、豪快に中堅へ 疲労の不安を一掃―米大リーグ(08/14 08:55)
畑岡、岩井明が１１位 リリア・ブがメジャー２勝目―全英女子ゴルフ(08/14 08:45)
南野、開幕節でアシスト 古橋は２戦連続得点―欧州サッカー(08/14 08:33)
岩井明、自信深めた初の全英 女子ゴルフ(08/14 08:16)
畑岡、また悲願に届かず 涙目で「本当に悔しい」―全英女子ゴルフ(08/14 07:55)
レッドソックスの吉田、内野安打で貢献 米大リーグ(08/14 07:21)
南仏は「ラグビー熱狂地帯」 日本人プロ１号、村田亙氏に聞く―ラグビーＷ杯（完）(08/14 07:06)
大谷、腕の疲労で先発先送り 本人申し出、打者出場は継続―米大リーグ・エンゼルス(08/14 05:12)
全英女子ゴルフ・談話(08/14 04:42)
阪神、抜てき生きて１０連勝 脇役も伸び伸びと―プロ野球(08/13 23:01)
梅野が左腕骨折 プロ野球・阪神(08/13 22:59)
プロ野球・ひとこと(08/13 22:40)
マンチーニ監督が辞任 サッカー伊代表(08/13 22:19)
ロッテの小島、久々白星も満足せず プロ野球(08/13 22:18)
名古屋、ホームで雪辱 元広島勢の連係強みに―Ｊリーグ(08/13 22:16)
Ｊリーグ・談話(08/13 22:10)
おかやま山陽の入江、流れ呼ぶ一打 高校野球(08/13 22:04)
加藤、感慨の移籍後初ゴール 特別な一戦で勝利―Ｊ１・広島(08/13 22:02)
セ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(08/13 21:59)
セ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(08/13 21:57)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(08/13 21:57)