円相場、１４４円８６～８６銭 １４日午前９時現在
2023年08月14日09時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円８６～８６銭と、前営業日（１４３円８０～８２銭）に比べ１円０６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４４円８６～８６銭 １４日午前９時現在
2023年08月14日09時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円８６～８６銭と、前営業日（１４３円８０～８２銭）に比べ１円０６銭の円安・ドル高となった。
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