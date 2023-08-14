正恩氏、ミサイル工場視察 生産の「飛躍的向上」―北朝鮮
2023年08月14日07時16分
【ソウル時事】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１１、１２の両日、戦術ミサイル生産工場など複数の軍需工場を視察した。計画通りにミサイル生産が進んでいるとして満足を示し、生産能力の「飛躍的向上」に関する目標を提示した。朝鮮中央通信が１４日報じた。
正恩氏、ミサイル工場視察 生産の「飛躍的向上」―北朝鮮
2023年08月14日07時16分
【ソウル時事】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１１、１２の両日、戦術ミサイル生産工場など複数の軍需工場を視察した。計画通りにミサイル生産が進んでいるとして満足を示し、生産能力の「飛躍的向上」に関する目標を提示した。朝鮮中央通信が１４日報じた。
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