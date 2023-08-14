大谷、９戦ぶりの４１号 米大リーグ
2023年08月14日05時28分
【ヒューストン時事】米大リーグは１３日、各地で行われ、エンゼルスの大谷は敵地でのアストロズ戦に２番指名打者で出場し、六回に４１号の中越えソロを放った。本塁打は３日以来、９試合ぶり。試合は七回を終えてエンゼルスが２―１でリード。
大谷、９戦ぶりの４１号 米大リーグ
2023年08月14日05時28分
【ヒューストン時事】米大リーグは１３日、各地で行われ、エンゼルスの大谷は敵地でのアストロズ戦に２番指名打者で出場し、六回に４１号の中越えソロを放った。本塁打は３日以来、９試合ぶり。試合は七回を終えてエンゼルスが２―１でリード。
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
１３日の日本選手 米大リーグ(08/14 05:39)
大谷、９戦ぶりの４１号 米大リーグ(08/14 05:28)
大谷、腕の疲労で先発先送り 本人申し出、打者出場は継続―米大リーグ・エンゼルス(08/14 05:12)
全英女子ゴルフ・談話(08/14 04:42)
畑岡、岩井明が１１位 リリア・ブがメジャー２勝目―全英女子ゴルフ(08/14 04:19)
阪神、抜てき生きて１０連勝 脇役も伸び伸びと―プロ野球(08/13 23:01)
梅野が左腕骨折 プロ野球・阪神(08/13 22:59)
プロ野球・ひとこと(08/13 22:40)
マンチーニ監督が辞任 サッカー伊代表(08/13 22:19)
ロッテの小島、久々白星も満足せず プロ野球(08/13 22:18)
名古屋、ホームで雪辱 元広島勢の連係強みに―Ｊリーグ(08/13 22:16)
Ｊリーグ・談話(08/13 22:10)
おかやま山陽の入江、流れ呼ぶ一打 高校野球(08/13 22:04)
加藤、感慨の移籍後初ゴール 特別な一戦で勝利―Ｊ１・広島(08/13 22:02)
セ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(08/13 21:59)
セ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(08/13 21:57)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(08/13 21:57)
阪神が１０連勝 プロ野球・阪神―ヤクルト(08/13 21:57)
セ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(08/13 21:56)
オリックス、継投決まる プロ野球(08/13 21:55)
プロ野球速報 （１３日）(08/13 21:47)
プロ野球速報 （１３日）(08/13 21:47)
高校野球・監督談話(08/13 21:40)
おかやま山陽、逆転サヨナラ 高校野球・おかやま山陽―大垣日大(08/13 21:37)
東京Ｖが秋田下す Ｊ２(08/13 21:27)
履正社、智弁学園が３回戦へ 花巻東とおかやま山陽も―高校野球(08/13 21:09)
全国高校野球 （１３日）(08/13 20:51)
パ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(08/13 20:46)
比嘉、高校新で優勝 高校総体(08/13 20:44)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(08/13 20:44)