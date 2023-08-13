おかやま山陽、逆転サヨナラ 高校野球・おかやま山陽―大垣日大
2023年08月13日21時37分
おかやま山陽が逆転サヨナラ勝ち。タイブレークの延長十回に１点を勝ち越されたが、その裏に２死満塁から捕逸と敵失で２者が生還した。三宅ら投手陣も踏ん張った。大垣日大は八回に追い付くなど粘りは見せたが、最後に力尽きた。
おかやま山陽、逆転サヨナラ 高校野球・おかやま山陽―大垣日大
2023年08月13日21時37分
おかやま山陽が逆転サヨナラ勝ち。タイブレークの延長十回に１点を勝ち越されたが、その裏に２死満塁から捕逸と敵失で２者が生還した。三宅ら投手陣も踏ん張った。大垣日大は八回に追い付くなど粘りは見せたが、最後に力尽きた。
こんな記事も
スポーツ総合
阪神、抜てき生きて１０連勝 脇役も伸び伸びと―プロ野球(08/13 23:01)
梅野が左腕骨折 プロ野球・阪神(08/13 22:59)
プロ野球・ひとこと(08/13 22:40)
マンチーニ監督が辞任 サッカー伊代表(08/13 22:19)
ロッテの小島、久々白星も満足せず プロ野球(08/13 22:18)
名古屋、ホームで雪辱 元広島勢の連係強みに―Ｊリーグ(08/13 22:16)
Ｊリーグ・談話(08/13 22:10)
おかやま山陽の入江、流れ呼ぶ一打 高校野球(08/13 22:04)
加藤、感慨の移籍後初ゴール 特別な一戦で勝利―Ｊ１・広島(08/13 22:02)
セ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(08/13 21:59)
セ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(08/13 21:57)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(08/13 21:57)
阪神が１０連勝 プロ野球・阪神―ヤクルト(08/13 21:57)
セ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(08/13 21:56)
オリックス、継投決まる プロ野球(08/13 21:55)
畑岡、勝が最終ラウンド 全英女子オープン(08/13 21:50)
プロ野球速報 （１３日）(08/13 21:47)
プロ野球速報 （１３日）(08/13 21:47)
高校野球・監督談話(08/13 21:40)
おかやま山陽、逆転サヨナラ 高校野球・おかやま山陽―大垣日大(08/13 21:37)
東京Ｖが秋田下す Ｊ２(08/13 21:27)
履正社、智弁学園が３回戦へ 花巻東とおかやま山陽も―高校野球(08/13 21:09)
全国高校野球 （１３日）(08/13 20:51)
パ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(08/13 20:46)
比嘉、高校新で優勝 高校総体(08/13 20:44)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(08/13 20:44)
パ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(08/13 20:44)
パ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(08/13 20:43)
ロッテの小島が６勝目 プロ野球・ロッテ―西武(08/13 20:40)
広島、ロスタイムに決勝点 Ｊリーグ・広島―浦和(08/13 20:37)