東京Ｖが秋田下す Ｊ２
2023年08月13日21時27分
明治安田Ｊ２リーグは１３日、各地で第３０節の残り５試合が行われ、４位の東京Ｖは秋田を１―０で下し、勝ち点を５２に伸ばした。
甲府はいわきと１―１で引き分け、勝ち点４７の７位。群馬は仙台を２―０で退けて勝ち点４７とした。
東京Ｖが秋田下す Ｊ２
2023年08月13日21時27分
明治安田Ｊ２リーグは１３日、各地で第３０節の残り５試合が行われ、４位の東京Ｖは秋田を１―０で下し、勝ち点を５２に伸ばした。
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