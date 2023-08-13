Ｊ１得点ランキング（１３日現在）
2023年08月13日19時59分
１大 迫（神）１７
２アンデ（Ｍ）１６
３ディエ（Ｆ）１１
３ユンカ（名）１１
５鈴 木（鹿）１０
６浅 野（札） ９
６町 野（湘） ９
６パトリ（京） ９
６レオセ（Ｃ） ９
１０金 子（札） ８
１０細 谷（柏） ８
１０武 藤（神） ８
Ｊ１得点ランキング（１３日現在）
2023年08月13日19時59分
１大 迫（神）１７
２アンデ（Ｍ）１６
３ディエ（Ｆ）１１
３ユンカ（名）１１
５鈴 木（鹿）１０
６浅 野（札） ９
６町 野（湘） ９
６パトリ（京） ９
６レオセ（Ｃ） ９
１０金 子（札） ８
１０細 谷（柏） ８
１０武 藤（神） ８
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