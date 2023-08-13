大阪・枚方で３９．２度 気象庁
2023年08月13日17時58分
東北から九州にかけては１３日、内陸部を中心に晴れて気温が上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、大阪府枚方市で３９．２度、名古屋市で３８．９度、岐阜県多治見市で３８．８度、大阪市で３８．６度を観測した。
１４日も熱中症警戒アラートが関東甲信や東海、北陸、九州の都県を中心に発表された。台風７号が次第に接近するが、厳しい暑さが続く所がある見込み。
大阪・枚方で３９．２度 気象庁
2023年08月13日17時58分
東北から九州にかけては１３日、内陸部を中心に晴れて気温が上がり、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、大阪府枚方市で３９．２度、名古屋市で３８．９度、岐阜県多治見市で３８．８度、大阪市で３８．６度を観測した。
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