【タドワース（英国）時事】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは１３日、英南部サリー州タドワースのウォルトン・ヒースＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、前日まで通算４アンダーで９位の畑岡奈紗、３アンダーで１４位の勝みなみがティーオフした。西郷真央は２オーバーでホールアウトした。

第３ラウンドを終えてリリア・ブ（米国）とチャーリー・ハル（英国）が通算９アンダーでトップ。