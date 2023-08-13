畑岡、勝が最終ラウンド 全英女子オープン
2023年08月13日21時50分
【タドワース（英国）時事】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは１３日、英南部サリー州タドワースのウォルトン・ヒースＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、前日まで通算４アンダーで９位の畑岡奈紗、３アンダーで１４位の勝みなみがティーオフした。西郷真央は２オーバーでホールアウトした。
第３ラウンドを終えてリリア・ブ（米国）とチャーリー・ハル（英国）が通算９アンダーでトップ。
畑岡、勝が最終ラウンド 全英女子オープン
2023年08月13日21時50分
【タドワース（英国）時事】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは１３日、英南部サリー州タドワースのウォルトン・ヒースＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、前日まで通算４アンダーで９位の畑岡奈紗、３アンダーで１４位の勝みなみがティーオフした。西郷真央は２オーバーでホールアウトした。
第３ラウンドを終えてリリア・ブ（米国）とチャーリー・ハル（英国）が通算９アンダーでトップ。
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