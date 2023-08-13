巨人は一回にブリンソンの満塁本塁打、大城卓のソロなどで６点を先取。七回に１点を加え、八回は岡本和が３２号ソロ。メンデスは的を絞らせず、６回１失点で４勝目。ＤｅＮＡは石田が早々に崩れ、反撃も牧の犠飛による１点に終わった。