鈴木唯、デンマークに移籍 Ｊ２清水
2023年08月13日14時47分
Ｊ２清水は１３日、ＭＦ鈴木唯人（２１）がデンマーク１部リーグのブレンビーに完全移籍すると発表した。フランス１部のストラスブールから７月に復帰し、リーグ戦３試合出場で１得点だった。
鈴木唯、デンマークに移籍 Ｊ２清水
2023年08月13日14時47分
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