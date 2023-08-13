セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年08月13日12時18分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・宮城滝太投手▽広島・遠藤淳志投手▽中日・加藤翔平外野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽広島・アドゥワ誠投手▽中日・樋口正修内野手（再登録は２３日以降）
セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年08月13日12時18分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・宮城滝太投手▽広島・遠藤淳志投手▽中日・加藤翔平外野手
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