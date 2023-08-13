自民・麻生氏訪台を非難 戦う覚悟は「妄言」―北朝鮮
2023年08月13日11時33分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は１３日、自民党の麻生太郎副総裁が訪問先の台湾での講演で「戦う覚悟」に言及したことを「妄言だ」と非難する論評を配信した。論評は国際問題評論家キム・スンジン氏の名義で出された。
自民・麻生氏訪台を非難 戦う覚悟は「妄言」―北朝鮮
2023年08月13日11時33分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は１３日、自民党の麻生太郎副総裁が訪問先の台湾での講演で「戦う覚悟」に言及したことを「妄言だ」と非難する論評を配信した。論評は国際問題評論家キム・スンジン氏の名義で出された。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
自民・麻生氏訪台を非難 戦う覚悟は「妄言」―北朝鮮(08/13 11:33)
維新、野党第１党へ攻勢 不祥事続出、「風頼み」に不安も(08/13 07:04)
首相動静（８月１２日）(08/12 22:05)
岸田首相、ハワイ山火事でお見舞い(08/12 20:40)
対日関係「改善発展の段階」 中国外務省、平和条約４５年で談話(08/12 20:24)
分断あらわ、核軍縮進まず 議長総括に異例の反対―処理水放出は「理解広がる」・ＮＰＴ準備委(08/12 15:46)
サウジアラビアが参加希望 日英伊共同開発の次期戦闘機―英ＦＴ紙(08/12 15:11)
議長総括の記録残せず イランと中ロ「偏向」と反対―処理水放出後押しの記述も・ＮＰＴ準備委(08/12 07:25)
連記制含む「新中選挙区制」提唱 自民・河野洋平元総裁インタビュー(08/12 07:12)
日中、関係改善へ懸案山積 処理水放出や邦人拘束―平和条約締結４５年(08/12 07:10)
衆院議員、在職平均は２年１０カ月 任期折り返しで解散意識(08/12 07:09)
年内解散、困難の見方 政権立て直しへ人事カギ―岸田首相思案の夏休み(08/12 07:09)
首相動静（８月１１日）(08/11 22:18)
張鼓峰事件は対ソ侵略企て 停戦８５年で日本を非難―ロシア(08/11 19:04)
岸田首相が夏休み入り 書店で約１０冊購入(08/11 18:22)
海上演習「マラバール」開始 中国にらみ、能力向上図る―日米豪印(08/11 15:48)
自民に「国交相」奪還論 内閣改造、公明と新たな火種(08/11 07:10)
大阪維新、定数７減案提出へ 身を切る改革、実現不透明―堺市議会(08/11 07:07)
北朝鮮人権問題で公開会合要請 日米など、１７年以来―国連安保理(08/11 06:32)
米映画撤退のロシアで「バービー」 海賊版、日本公開より先(08/11 06:30)
首相動静（８月１０日）(08/10 22:10)
「殺傷力」移転、反対が６割超 時事世論調査(08/10 21:55)
岸田首相、松野官房長官と会食(08/10 21:24)
維新１０％、立民６％ 衆院選投票先、首位は自民―時事世論調査(08/10 21:16)
ＡＩの核兵器利用で「新たなリスク」 国連軍縮代表が警鐘(08/10 20:29)
内閣支持２６．６％、過去最低水準 マイナ対応、７割評価せず―時事世論調査(08/10 20:15)
「年収の壁」、１０月に助成制度 支援パッケージ前倒し―岸田首相表明(08/10 19:16)
処理水放出「直ちに中止を」 中国総領事(08/10 19:14)
連立入りなら「維新消滅」 吉村共同代表(08/10 19:10)
マッチングアプリで違法勧誘 訪問販売２社に業務停止命令―中部経産局(08/10 19:02)