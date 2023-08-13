大谷、六回に二塁打 吉田、鈴木は１安打―米大リーグ
2023年08月13日10時09分
【ヒューストン時事】米大リーグは１２日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はアストロズ戦に２番指名打者で出場し、六回に右中間二塁打を放った。一回と四回は空振り三振。六回を終えてアストロズが７―２でリード。
レッドソックスの吉田はタイガース戦に２番左翼で出場して４打数１安打。チームは２―６で敗れ、連勝は３で止まった。カブスの鈴木はブルージェイズ戦に８番右翼で出て４打数１安打。カブスは５―４で勝った。
大谷、六回に二塁打 吉田、鈴木は１安打―米大リーグ
2023年08月13日10時09分
【ヒューストン時事】米大リーグは１２日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はアストロズ戦に２番指名打者で出場し、六回に右中間二塁打を放った。一回と四回は空振り三振。六回を終えてアストロズが７―２でリード。
レッドソックスの吉田はタイガース戦に２番左翼で出場して４打数１安打。チームは２―６で敗れ、連勝は３で止まった。カブスの鈴木はブルージェイズ戦に８番右翼で出て４打数１安打。カブスは５―４で勝った。
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