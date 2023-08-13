松山、３８位に後退 米男子ゴルフ
2023年08月13日08時52分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１２日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第３ラウンドが行われ、松山英樹は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０とスコアを伸ばせず、通算４アンダーで前日の３０位から３８位に後退した。
６６で回ったルーカス・グラバー（米国）が通算１４アンダーで前日からの首位を守った。
松山、３８位に後退 米男子ゴルフ
2023年08月13日08時52分
【メンフィス（米テネシー州）時事】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権は１２日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド（パー７０）で第３ラウンドが行われ、松山英樹は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０とスコアを伸ばせず、通算４アンダーで前日の３０位から３８位に後退した。
６６で回ったルーカス・グラバー（米国）が通算１４アンダーで前日からの首位を守った。
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