全英女子ゴルフ・談話
2023年08月12日21時47分
◇トップ３目指す
岩井明愛 初日と比べてだんだん自分のゴルフが良くなってきている。あしたもこのままいけたらいい。トップ３目指して頑張る。（時事）
全英女子ゴルフ・談話
2023年08月12日21時47分
◇トップ３目指す
岩井明愛 初日と比べてだんだん自分のゴルフが良くなってきている。あしたもこのままいけたらいい。トップ３目指して頑張る。（時事）
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