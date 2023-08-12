パ・リーグ個人別本塁打成績 （１２日現在）
2023年08月12日21時10分
浅 村（楽） ２１
万 波（日） １８
近 藤（ソ） １７
柳 田（ソ） １５
ポラン（ロ） １５
マルテ（日） １３
頓 宮（オ） １３
森 （オ） １２
杉 本（オ） １２
マキノ（西） １２
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１２日現在）
2023年08月12日21時10分
浅 村（楽） ２１
万 波（日） １８
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柳 田（ソ） １５
ポラン（ロ） １５
マルテ（日） １３
頓 宮（オ） １３
森 （オ） １２
杉 本（オ） １２
マキノ（西） １２
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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