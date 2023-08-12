神戸が逃げ切った。前半３９分に大迫がＦＫを直接決めて先制。これが決勝点となった。前半のうちに相手が１０人となったこともあり、後半は無難な試合運びだった。川崎は大南が一発退場となった後も果敢に攻めたが、好機で決定力を欠いた。