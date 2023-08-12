ロッテの荻野がサヨナラ犠飛 プロ野球・ロッテ―西武
2023年08月12日21時06分
ロッテが逆転サヨナラ勝ち。１―２の九回１死二、三塁から佐藤都の中前打で追い付き、続く荻野の犠飛で試合を決めた。メルセデスが６回無失点に抑え、４番手沢田が４年ぶりの白星。西武は松本が力投したが、増田がリードを守れなかった。
ロッテの荻野がサヨナラ犠飛 プロ野球・ロッテ―西武
2023年08月12日21時06分
ロッテが逆転サヨナラ勝ち。１―２の九回１死二、三塁から佐藤都の中前打で追い付き、続く荻野の犠飛で試合を決めた。メルセデスが６回無失点に抑え、４番手沢田が４年ぶりの白星。西武は松本が力投したが、増田がリードを守れなかった。
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