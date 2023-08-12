１３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年08月12日18時07分
▽巨人・メンデス―ＤｅＮＡ・石田（東京ドーム）
▽中日・柳―広島・遠藤（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・伊藤将―ヤクルト・山野（京セラドーム大阪）
１３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年08月12日18時07分
▽巨人・メンデス―ＤｅＮＡ・石田（東京ドーム）
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