高橋が特例で抹消 プロ野球・西武
2023年08月12日17時33分
西武の高橋光成投手が１２日、体調不良のため「感染拡大防止特例２０２３」により出場選手登録を抹消された。今季は１９試合に先発して９勝６敗、防御率１．９８。
高橋が特例で抹消 プロ野球・西武
2023年08月12日17時33分
西武の高橋光成投手が１２日、体調不良のため「感染拡大防止特例２０２３」により出場選手登録を抹消された。今季は１９試合に先発して９勝６敗、防御率１．９８。
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