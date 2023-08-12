専大松戸が競り勝つ 高校野球・専大松戸―東海大甲府
2023年08月12日14時31分
専大松戸が競り勝った。４―５の七回に上迫田のスクイズ（記録は内野安打）などで３得点して逆転。六回途中から救援した青野が九回まで１失点で踏ん張った。東海大甲府は七回に岡田の右前打でリードを奪ったが、その裏に守備が乱れた。
専大松戸が競り勝つ 高校野球・専大松戸―東海大甲府
2023年08月12日14時31分
専大松戸が競り勝った。４―５の七回に上迫田のスクイズ（記録は内野安打）などで３得点して逆転。六回途中から救援した青野が九回まで１失点で踏ん張った。東海大甲府は七回に岡田の右前打でリードを奪ったが、その裏に守備が乱れた。
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