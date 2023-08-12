日航機墜落事故 １９８５年８月１２日午後６時５６分、羽田発大阪行きの日本航空１２３便（ボーイング７４７ＳＲ―１００型機）が群馬県上野村の「御巣鷹の尾根」に墜落。乗客乗員５２４人のうち５２０人が死亡し、４人が奇跡的に救助された。事故の７年前に起きた尻もち事故の修理が不十分で、強度が不足した機体後部の圧力隔壁が破壊されて垂直尾翼などが吹き飛び、操縦不能に陥ったことが原因とされる。