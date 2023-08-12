プロ野球速報 （１２日）
2023年08月12日16時54分
＜セ＞
ＤｅＮ １－５ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ２－３ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 阪 神（１８時、京セラドーム大阪）
＜パ＞
オリッ － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
日ハム － ソフト（１８時、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１２日）
2023年08月12日16時54分
＜セ＞
ＤｅＮ １－５ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ２－３ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 阪 神（１８時、京セラドーム大阪）
＜パ＞
オリッ － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
日ハム － ソフト（１８時、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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