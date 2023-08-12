＜セ＞

ＤｅＮ １－５ 巨 人（終了、東京ドーム）

広 島 ２－３ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ヤクル － 阪 神（１８時、京セラドーム大阪）

＜パ＞

オリッ － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）

西 武 － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）

日ハム － ソフト（１８時、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ